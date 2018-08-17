alkopona (alkopona) wrote,
alkopona
alkopona

Барселона - отвратительный город



Такое впечатление от столицы Каталонии тоже бывает. Приезжаешь туда с надеждой на крышесносную архитектуру Гауди, рассчитываешь на незабываемые прогулки и чистое море, а получаешь нечто иное, то, к чему не готовился. Бомжей спящих на картонках, обман готического квартала, ворюг и унылые виды. Барселона - отвратительный город, и сейчас я постараюсь вам объяснить почему.

Бомжи, эмигранты, негры темнокожие братья

Первый минус лезет с настырностью кроватных клопов на возлегшее на перины барское тело. В Барселоне есть целые мини-районы для проживающих на улице вышеозвученных граждан, и на этих территориях даже построены небольшие бытовки - жилища, где они и проводят свое время. Там они едят, гадят и принимают уличные ванны. Если так можно сказать.

2.


Это не милые итальянские бомжики в костюмах Armani, восседающие на матрасах на людной улице Милана с любимым песиком. Нет, эти вот настоящий отстой испанского общества - грязные, вонючие. Неловкие чувства возникают, и когда они покидают свои территории, выходя перед вами на пустынной улице. Два раза я уже мысленно готовился сражаться за себя, жену и кошелек. Но обошлось...

3.


Причем не обращать на них внимание достаточно сложно, они как пятно на накрахмаленной белой рубашке. Заметное такое, жирное. Причем его ни галстуком, ни пиджаком не скроешь. Потому что в достаточно видном месте, не в центре, но и не на окраинах. Вот где-то между.

4.


Но если кто-то до этого момента думал, что в Европе все живут в мраморных дворцах, то вынужден вас разочаровать.

Постоянный обман, шанс быть ограбленным, торгаши

Как я уже описывал в одном посте, оказывается, Барселона очень криминальный город. Здесь орудуют целые группы воришек, которые будут рады заблудшей туристической душе. Поэтому внимательно нужно относиться не только к местам проживания, но и маршрутам для прогулки.

5.


В местах скопления туристов не только периодически прощупывают ваши карманы на наличие целых вещей, но и процветает нелегальная торговля под брендом Ahmad Brothers. На грязных простынях раскладывают различные безделушки и с настойчивостью агентов орифлейм их стараются впарить проходящим мимом людям.

6.


Причем полиция справиться с ними не может, ведь как только мигалки появляются на районе, тут же кто-то в толпе кричит «мусора», и продуманные торгаши моментально сворачивают простыни в баул, ну и расходятся в разных направлениях. Предъявить им уже просто нечего. Причем как только машина уезжает, они тут же возвращаются на места. Так везде. На Монжуике, в Парке Гуэль, в Барселонете, в центре города. Просто везде.

7.


Короче облапошить доверчивого туриста хотят на каждом шагу. Обманывают даже с названием главного исторического района,обзывая его Готический квартал, а попадаешь в него, и готической архитектуры там кот наплакал. Уж точно не достаточно для столь пафосного названия.

8.


Унылая архитектура

И вот после этого подпункта в мою сторону полетят камни, сотни разгневанных комментариев, а острые язычки оставят порезы на тонкой кожице моего бложика: «Зажрался! Архитектура ему унылая».

9.


Ну правда, если вынести за скобки гениальные творения Гауди, то на самом деле интересных с точки зрения архитектуры зданий в Барселоне не так уж и много. А если выйти за пределы готического квартала, то их и вовсе можно сосчитать на пальцах одной руки неумелого токаря.

10.


Да о чем говорить, если вот эта унылая кукурузина по прозвищу Agbar Tower стала символом современной Барселоны и попадает в путеводители как ценная достопримечательность.

11.


При этом понимаю, что «чья бы корова мычала»! В России местами такая жуть, что Барселона будет выглядеть как рай. Но давайте ответим честно, положив руку на сердце, ведь Париж, Рим, Прага, Брюгге и другие города в этом плане намного интереснее. Да даже фахверковые деревни Германии выглядят заманчивее раскрашенных плохими граффити построек Барселоны.

12.


Если тут и есть архитектурное наследие, то его надо искать как крупицы по всему городу, а если отбросить в сторону отстроенное самим Гауди, то и вовсе становится грустно.

13.


Тесные улицы

Четвертый минус будет практически надуманным, и мало его кто поймет кроме фотографов. Но улицы города очень тесные! Просто невозможно все нормально сфотографировать. Без широкоугла не помещаются в кадр.

14.


Это удобно для пешеходов, житилей, но дико бесит как фотографа. В последний раз меня по этому пункту так раздражала только Флоренция. Соглашусь, не самое худшее сравнение, но общий посыл вполне понятен.

15.


Давно заметил одну странность. Зрительный вау-фактор и фото-фактор вещи крайне разные, и то, что в жизни кажется «ну вообще офигенно» - блекло выглядит на фото, а вот то, что в жизни «ну так себе» - крайне круто выглядит на фотках. Как метро Стокгольма например. Меня вот точно Сергей поймет: «Все говорят - смотри крутой дворец (церковь, замок, вид и т.п.). А я вижу, что ее не снять толком (скажем солнце шпарит из-за него или тесно вокруг), и сразу интерес пропадает».

16.


Поэтому Барселона тоже отвратительный город, архитектурным фотографам тут скучно. Да вы видели как корячатся люди возле Саграды, пытаясь впихнуть невпихуемое в объектив любимого фотоаппарата.

17.


Конечно же все не так плохо и мои позитивные посты о данном городе тому подтверждение, просто если я увидел минусы, то о них как минимум стоит сказать. Хотя будем честны, плюсы перевешивают, и ехать в этот город однозначно стоит. На день, два, три, неделю. Посмотрите все самое главное и продолжайте путешествие. Visca el Barça!

18.


Ну и в конце вы можете самостоятельно набросить на раскрученный вентилятор в комментарии. А пока вступайте в армию читателей моего телеграм-канала, так мне будет счастье, а вам новые истории и занимательные факты. Напомню, в укороченном виде меня можно читать в инстаграме.


Крепче за карман держись
     

Романтика барселонских крыш
     

Проклятая Барселона

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Tags: Барселона, Испания, Путешествую
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