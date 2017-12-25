alkopona (alkopona) wrote,
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alkopona
alkopona

Как разрушить собственный дом меньше чем за минуту?



Скажите, смогли бы вы разрушить собственный дом за одну минуту и только ради того, чтобы не платить законный налог за проживание в нем? А если бы так нужно было делать по несколько раз в год? Неудивительно, что среди итальянских скупердяев появился целый город из домов, которые можно было бы разрушить при первой опасности, вытащив всего один камень.

Зарождалось это очень странное и необычное поселение во времена, когда над южной частью той Италии развевался флаг испанского владычества, и именно в те далекие годы сбежавший из Неаполя феодал решил освоить бесхозно пустующие земли, вспахать поля и заработать копеечку на существование, но при этом категорически воспротивился самой мысли выплачивать дань в казну.

2.


Наш хитросделанный герцог сел на ближайший камень и стал думу думать, как же объегорить королевскую особь и обойти закон, ведь феодалам тогда запрещалось строить дома без личного разрешения короля, да и в плюс ко всему налог на жилье был крайне высок. Тогда его и осенила неоднозначная идея, он придумал новый тип жилья, основанный на специфичной кладке без использования специальных скрепляющих растворов.

3.


Классический трулль в Альберобелло выложен из каменных плит от самого основания до макушки, правда вот более современные версии уже имеют нормальные стены, но все такой же своеобразный купол.

4.


Так в чем же секрет? Вершиной скупердяйской инженерной мысли был заложенный в самое основание особый камень, который использовался в качестве запирающего замка. Как только по окружающим полям разносилась весть о том, что сюда едет королевский налоговый инспектор, то все крестьяне спешно бросали грабли, жен, детей и спешили домой, где теребонькали подпирающий все это устройство камень и трулль осыпался вниз, как домик выложенный из домино, превращаясь в бесполезную груду камней.

5.


Некоторые историки поговаривают, что делали они это грязное дело не собственными руками, а дергали "нужный" камень при помощи трех запряженных вместе лошадей. Но я вам так скажу мои друзья, имея в наличии трех коней, можно развалить хоть трулли, хоть русскую избу, хоть чукотский иглу, хоть хрущевскую панельку, с ней кстати и одна лошадь легко справиться. Вероятнее всего этот камень выбивался с ноги каблуком сапога хозяина дома, ну или другим подобным камнем. Никакой Халк им точно был не нужен)

6.


В итоге эти очень своеобразные домики стали настоящим памятником жадности южных средневековых герцогов и подчинявшихся им крестьян. Приезжающий инспектор понимал, что жить в сложенной горкой груде камней просто невозможно, и уезжал с пустыми карманами, злой, да еще и с огромными мозолями в промежности от жесткого седла и бесполезной езды. А люди слегка матерясь заново выстраивали уникальную архитектуру.

7.


Так почему же трулли? Местные шутники рассказывают, что все это из-за своеобразного звука осыпающихся вниз камней, как только вы дерните за нужный, то домик сложится в единую горку с презабавнейшим звуком "тттрррррууууулльь". Сразу вспомнил сказку, а ты дерни за веревочку и дверка откроется.

8.


Но мы то с вами правду знаем и просто так на шутливые байки итальянцев не купимся, в их языке слово "трулль" означает купол, поэтому за свою своеобразную форму они и получили вполне народное название.

9.


Кстати, говорят, что уже в 1797 году король Фердинанд устал гонять туда сюда своих налогосборщиков и решил даровать свободу крестьянам, поселениям и их домам, сообщив об этом при помощи гонцов, во всеуслышание заявив, что больше не будет собирать с них дань.

10.


Но крестьяне народ прожженный, им феодал по пьяни и не такие сокровища обещал, но в итоге наступало утро, и тот с больной головой открещивался от сказанных слов. Так что заливать все растворами народ не торопился, продолжал строить в том же стиле и к нужному камню привязывал веревочку, ибо знал, что дарованную свободу и освобождение от налогов король может в любой момент забрать назад.

11.


Так что хитрый рекламный ход короля не сработал и трулли продолжили вырастать из южной земли вплоть до 1925 года.

12.


Именно тогда вышел новый, все меняющий закон. Отныне запрещалось строить новые дома в этом стиле, как неотвечающие современным технологиям, и разрешено было только поддерживать уже существующие дома в подобающем состоянии.

13.


Кстати, этот закон действует до сих пор, поэтому здесь нет ни одного новодела, а только качественно отреставрированное возрастное жилье, которое пристально охраняется ЮНЕСКО.

14.


К слову, официально освободили эти милые домики от уплаты налогов только в 1979 году, и если вы вдруг захотите приобрести один из них себе, то могу сказать, что цены начинаются всего от 5.000 евро. Конечно все зависит от его состояния и организованных удобств.

15.


Мало кто знает, но верхняя маковка этого дома не только является особым знаком мастера отстроившего это жилье, но и своеобразным определением пола этого трулли. Да-да, местные жители с помощью этой детали определяют какой пол у архитектурной постройки, мужской или женский.

16.


Ну и как вы можете заметить, купола у всех этих труллей очень однообразны, а улицы похожи друг на друга как братья близнецы, ну и для того, чтобы слегка пьяненький от молодого красного вина итальянский крестьянин не заблудился и точно вернулся в родной дом, где обнял бы нужную жену, на этих крышах стали рисовать различные картинки, необходимые сугубо для внутреннего ориентирования. Адрес объясняли также, за солнышком налево, у сердца направо, а там до упора пока не увидишь ель.

17.


В таком городе просто не могла появиться обычная церковь с позолоченными куполами, поэтому когда народ голосовал, то выбрал проект местного архитектора, который подчеркивает уникальный стиль этой архитектуры.

18.


Ну и в самом конце небольшая информация для тех, кто все-таки соберется в это потрясающее место, город поделен на две части холмами, и если западный отдан под полное растерзание туристов, увешен сувенирными лавками, магазинами и ресторанами, то в труллях на восточном холме все это открывать запретили законодательно, что положительно сказывается на атмосферности места, его самобытности, ну и там вы сможете все оценить без лишней суеты и пары сотен китайских глаз.

19.


В этом посте как и в других реальность смешивается с вымышленными фактами, история с легендами, а мысли автора путаются в единый рассказ, и пойди теперь разбери, где правда, а где ложь. Если же понравился пост, то не будь мешающим распространению королем и рассказывай о нем своим друзьям в социальных сетях. Ну или сохрани все в тайне, а потом, когда речь зайдет об Альберобелло, то сможешь побаловать друзей интересными фактами и знаниями. Всех тебе благ, мой дорогой читатель!





Идеальные декорации "прошлого"
    


Белый город
    


Позор Италии
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Tags: Италия, Путешествую
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